ヤクルト、ソフトバンク、ＭＬＢで活躍した五十嵐亮太さんが２０日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演。雪国出身のメジャーリーガーが多い理由を力説する一幕があった。今回は「雪国で育った有名人」。北海道留萌市出身の五十嵐さんは「僕は北海道出身ですけど、東北出身ってメジャーリーガーが多いんですよ。大谷選手、佐々木投手、菊池雄星投手もそうだし」と岩手出身の大谷翔平、佐々木