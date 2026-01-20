ねこに魅せられたアーティストたちによる音楽フェス「ねこの日おめでとうＭＵＳＩＣ ＦＥＳＴＩＶＡＬ ２０２６」に出演予定だった大黒摩季が２０日、改めて、ネコバンドとして出演することが発表された。メンバーはＶＯＣＡＬ：大黒ミャ季（大黒摩季）ＫＥＹＢＯＡＲＤ：柴田敏ニャン(柴田敏孝)ＧＵＩＴＡＲ：伊藤ニャるとし(伊藤ハルトシ)ＤＲＵＭＳ:河村"ニャースケ"智康(河村"カースケ"智康)ＢＡＳＳ：星野りにゃ(星野李奈