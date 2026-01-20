三条市の住宅に侵入して現金10万円を盗んだとしてベトナム人窃盗グループが逮捕されました。同様の被害が1都10県で100件ほど確認されていて警察が関与を調べています。窃盗や住居侵入の疑いで逮捕されたのは群馬県伊勢崎市に住むベトナム国籍のハー・ゴック・トゥ容疑者ら2人です。去年10月、三条市に住む60代男性の住宅に侵入し、現金10万円を盗んだ疑いがもたれています。ハー容疑者らは盗難車で付近まで移動