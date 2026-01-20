秋田市の西武秋田店で、世界各国のチョコレートが集まるイベントが開催されます。日本初上陸ブランドのチョコレートも登場します。スイーツを楽しむイベントとして進化を続けるバレンタイン。そごう・西武が行ったアンケートでも、昨今はプレゼント需要よりも自分が楽しむためにチョコレートを購入する人が上回り、予算を1万円以上と回答した人が3割いたということです。去年は多くのチョコレӦ