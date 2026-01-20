【その他の画像・動画等を元記事で観る】 yamaが新曲「Dawn」を1月21日に配信限定でリリース。同日21時にYouTubeにて同楽曲のMVをプレミア公開する。 ■yamaの新境地バラード 「Dawn」は、アイドルの光と影を描く齊藤京子初主演映画『恋愛裁判』（1月23日公開）の主題歌。2025年7月にリリースした「us」に引き続き、agehaspringsの百田留衣が作詞作曲および編曲を担当。これまでの世界観を持ちつつ、あらたな