2026年1月30日（金）、『ホテルライフォート札幌』にて、知床の20年を“知れ”る『しれとこ大百科』が開催されます。 画像：北海道 知床は、北半球において流氷が接岸する南限であり、この流氷の影響を受けた海と陸の生態系の豊かなつながりが高く評価されて、世界自然遺産に登録されました。 知床の豊かな生態系を支える出発点として重要な意味を持つ流氷にちなみ、遺産登録年（2005年）の知床における流氷接岸初日の1月