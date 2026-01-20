強い風が吹き、路面の雪が巻き上がっています。道南の江差では１月２０日午前９時ごろ、最大瞬間風速２５．３メートルを観測するなど、道内各地で強風となっています。小樽市では２０日朝、隣の車線が見えにくいほど雪が強まっていました。交通にも影響が出ていて、ＪＲ北海道によりますと、釧網線の網走～川湯温泉間で終日運転見合わせとなっているほか、札幌と函館を結ぶ特急北斗４本を含むあわせて２５本が運休とな