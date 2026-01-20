県知事選挙と同じ “2月8日に投開票” が行われる、衆議院選挙についてです。 19日に高市首相が、通常国会の冒頭で衆議院を解散することを表明。 解散から投開票までの期間は、16日間で戦後最短となります。 県内の構図はどのようになるのか。 現時点の立候補予定者の顔ぶれを、選挙区ごとに見ていきます。 ◆長崎1区 まずは『長崎1区』です。 「旧外海町」と「旧琴海町」を含む長崎市全域が対象で、有