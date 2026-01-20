6人組グループ・SixTONESの楽曲『一秒』が、2月6日に開幕する『ミラノ・コルティナ五輪』の、日本テレビ系2026アスリート応援ソングに決定しました。この楽曲は、メインキャスターの荒川静香さんやスペシャルキャスターの櫻井翔さんが取材してきた選手たちの声がもとになって制作されたといいます。羽生結弦選手、平野歩夢選手、郄木美帆選手ら歴代のメダリストや、今大会ではじめてオリンピックの舞台に立つ選手たちの思い