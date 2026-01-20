２０日の日本テレビ「踊る！さんま御殿！！」は、「雪国で育った有名人ＳＰ」が放送された。石川県白山市出身のＮｉｚｉＵ・ＭＡＹＡ（２３）が登場。雪かきが必要な冬場に旅行などで家を空けると、帰ってきたら自分の家の前だけ雪が積もったままになっているといい「ご近所迷惑になっちゃうとなって、家族総出で雪かきをしないといけなくて」と振り返った。細身の長い足にふんわり髪、透き通る美肌が印象的で、ネットでも話