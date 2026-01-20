小泉進次郎防衛大臣が２０日、自身のＸに新規投稿。ドイツ・ミュンヘンで乗り換え、スイス・チューリヒに向かうことを報告した。「米国出張から帰国し、今はドイツのミュンヘン空港です。乗り換え待機中に選挙準備を進めています。」と滑走路の見えるミュンヘンのラウンジで、資料に目を通す姿を公開。その後、「ミュンヘンからチューリヒへ」と空港のタラップを降りた場所で、黒いコートを着て険しい顔をしている横顔を投稿