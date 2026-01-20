自民党が「２７日公示―２月８日投開票」の日程で行われる衆院選で示す政権公約の原案が２０日、判明した。食料品を２年間限定で消費税の対象外とする減税策の検討を加速すると明記した。国による投資を拡大するための新たな予算枠の設定など、高市首相（自民党総裁）が重視する「責任ある積極財政」を推進するための方策も並ぶ。公約原案では「大胆かつ戦略的な『危機管理投資』と『成長投資』を進め、『強い経済』を実現する