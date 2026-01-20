マリーゴールドは２０日に都内で会見を開き、６人タッグ王座「３Ｄトリオス」を新設することを発表した。同王座の「３Ｄ」とはドリーム、ダイヤモンド、デスティニーの略称で「夢にあふれる運命で無色透明な輝き」を意味するという。初代王者決定トーナメントは２４日の東京・後楽園ホール大会で開幕し、２月１５日の大阪１７６ＢＯＸ大会で準決勝、同２３日の後楽園大会で優勝決定戦が行われる。ロッシー小川代表は「いろん