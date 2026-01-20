スマホで気軽に売り買いできるフリマアプリ。簡単にできるので、使ったことのある人も多いのではないでしょうか。今回は「ブランドの子ども服」を買った友人が、思わぬトラブルに遭ったエピソードをご紹介します。 フリマアプリの取引相手と直接やりとりした