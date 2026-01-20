大相撲初場所大相撲初場所は東京・両国国技館で連日熱戦が繰り広げられている。18日の中日では、世界的な大物ミュージシャンが最前列で観戦。相撲に興味を持ったようで、元横綱の隣で日本の国技に触れた姿を報告している。上半身裸のパンツ姿で相撲を習っていたのは日系米国人のスティーブ・アオキ。インスタグラムのフォロワー1154万人を超える世界的なDJだ。隣にいたのは第68代横綱・朝青龍のドルゴルスレン・ダグワドルジ氏