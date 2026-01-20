ヤマモトは、海外で注目を集めるPDRN（ポリデオキシリボヌクレオチド）をベースとした製剤「Rejuveon（リジュビオン）」を、2026年1月より日本国内で独占販売開始しました。韓国のドラッグストアや専門薬局で実績を重ねてきた次世代型製剤が日本上陸。再生美容市場における新たな選択肢として、肌環境を整えるアプローチを提案するアイテムがラインナップされます。 ヤマモト「Rejuveon（リジュビオン）」 販売開