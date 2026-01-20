ロックバンド・羊文学が、今春配信のNetflixシリーズ『九条の大罪』の主題歌を担当することが発表された。【動画】羊文学、2026年のバンド活動の抱負を語る主題歌は、羊文学が同作のために書き下ろした楽曲「Dogs」に決定。『九条の大罪』の配信に先駆けて、3月25日に配信リリースされる。Apple MusicとSpotifyでは、Pre Add／Pre-Saveがスタートしている。また、「Dogs」の配信リリース発表にあわせて、新たなアーティスト