オンラインで取材に応じるスノーボード女子の三木つばき＝20日スノーボード女子パラレル大回転で2大会連続の冬季五輪代表入りを果たした22歳の三木つばき（浜松いわた信用金庫）が20日、オンラインで記者会見し、メダル獲得が期待されるミラノ・コルティナ大会に向け「優勝するつもりで取り組んできた。気持ちはぶれていない。皆さんの前で最高の滑りができたらいい」と決意を語った。昨季はこの種目とパラレル回転を合わせた