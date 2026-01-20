東京・杉並区の環状七号線で、乗用車が横転する事故があり、男性がけがをしました。事故を起こした車に乗っていた2人はその場から逃げたということです。【映像】事故現場の様子20日午後6時すぎ、杉並区方南で「車が横転している」と110番通報がありました。警視庁などによりますと、パトカーが不審な車を発見して追跡していたところ、追跡を逃れようとした乗用車が、信号待ちで停車していた別の車に衝突して横転しました。