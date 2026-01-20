1月19日、森香澄がInstagramを更新した。【写真】「仲良し姉妹」と反響！妹とのお出かけ満喫SHOT公開森は、自身のInstagramアカウントにて、「グランピングしてきましたよん」と綴ると、妹に頬を寄せてあごに手を添えている2ショットや食事中の様子、グランピング施設の前で犬を抱いている写真などを公開。この投稿に対して、ファンからは、「仲良し姉妹で良いですね」「お顔がつるんとしてて綺麗！」「2人とも違った可愛さ」「素