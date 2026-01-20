今季J1に昇格した水戸ホーリーホックが20日、沖縄県南風原町の黄金森公園陸上競技場で名古屋グランパスとトレーニングマッチを行った。試合は力の差を見せつけられ1-7で敗れた。 試合は45分×3本の形式で行われ、1本目は24分に名古屋の木村勇大に先制点を奪われると32分にも2点目を許す。すると34分にも原輝綺の強烈ミドルを決められ、0-3。2本目も、今季、柏から名古屋に加入した小屋松知哉などが躍動し、相手の勢いを抑えら