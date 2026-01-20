白石麻衣が1月19日、自身のInstagramを更新。マネージャーが撮影した白石のカレンダーオフショットを公開している。 （関連：【写真】白石麻衣、美脚際立つカレンダーオフショットキュートな上目遣いに「世界一美しい」「マネさんカメラ神」） 白石は、毎年恒例の撮り下ろしのカレンダーを昨年12月末に発売。Instagramでは連日カレンダーからのアザーカットを公開してい