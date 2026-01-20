スノーボード・男子ハーフパイプの平野海祝が日本時間19日、自身のインスタグラムを更新。ストーリーズにて負傷した兄・歩夢の状況を報告した。海祝は今回、ケガを負った歩夢の写真を投稿し「あなたのことを思うと胸が痛い。あなたはより強くなって私とともに戻ってくるだろう。あなたが生きていてくれたことがとても嬉しい」と綴った。写真の中の歩夢は、椅子に腰掛け、ふと目線を上げた瞬間に撮影したのか、表情の緩んだ顔が印象