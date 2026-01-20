「ノルディックスキー・ジャンプ女子Ｗ杯蔵王大会」（２０日、アリオンテック蔵王シャンツェ）個人第１９戦が行われ、ミラノ・コルティナ五輪代表の丸山希（２７）＝北野建設＝が１本目で１０１メートル、２本目も９２・５メートルでまとめ、合計２０７・１点で今季６勝目をマークした。２位に約１５点差をつける圧勝だった。同じく４大会連続五輪代表び高梨沙羅（２９）＝クラレ＝は１８１・１点で１０位、４大会連続五輪代