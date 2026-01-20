◇ノルディックスキー・ジャンプＷ杯（２０日、山形・アリオンテック蔵王シャンツェ）女子個人第１９戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１０２メートル）が行われ、２月のミラノ・コルティナ五輪代表入りが正式に決まった丸山希（北野建設）が、合計２２２・５点で優勝し、今季６勝目を上げた。列島に最強寒波がおそうなかでも今季ここまで５勝を上げブレイクしたニューヒロインは動じない。１回目に力強く飛び出すとヒルサイズに迫る１０