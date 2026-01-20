元乃木坂46で女優・齋藤飛鳥（27）が20日までに更新されたYouTubeチャンネル「TOKYO PRIME CHANNEL」にゲスト出演し、まさかの告白をする場面があった。「“こうしておけばよかった”と思う失敗を教えてください」と質問されると、齋藤は「イヤです。知られたくないですね」とまさかの回答拒否。また「本当の気持ちとか言葉に出すタイプ?」と問われると「出さないです。イヤじゃないですか、本当に好きなもの言うの」と返し