FW宮代大聖が今冬、ラス・パルマスに加入した。CB喜多壱也（レアル・ソシエダB）に続く2人目の日本人選手がセグンダ（スペイン2部）に挑戦するのに先立ち、同リーグの前半戦を振り返っていく。“魔境”と呼ばれるセグンダことスペイン2部。全22クラブが所属するリーグで、昇格は1位と2位に、レギュラーシーズンの3位から6位で争われる、昇格プレーオフの勝者を加えた計3クラブ。対する降格は、19位から22位までの4クラブで、入