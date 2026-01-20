元中日ヘッドコーチの片岡篤史氏（56）が、自身のYouTube「片岡篤史チャンネル」を更新。今、高校野球を目指すなら選びたい強豪校を挙げた。片岡氏が今高校を選ぶとしても条件は「まず甲子園に出られるところが絶対。プロに行きたいとかではない。甲子園に出られるチーム」と説明した。そして、「今の知識があった上で選ぶなら東洋大姫路やな」と兵庫の名門校を挙げた。「岡田（龍生）監督にはお会いしたことあるし、チー