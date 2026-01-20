きょう夜、東京・杉並区でパトカーが追跡した乗用車が車に追突し、横転する事故がありました。追突した乗用車に乗っていた2人はその場から逃走していて、警視庁が行方を追っています。【写真を見る】【速報】パトカーが追跡した乗用車が別の車に追突し横転…車に乗っていた2人は逃走警視庁が行方追う東京・杉並区きょう午後6時ごろ、杉並区方南の環状七号線で、「車が横転している」と目撃者から110番通報がありました。警視庁