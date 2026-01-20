言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、理科の知識から歴史を感じる言葉まで、バラエティーに富んだラインアップです。パッと頭を切り替えて考えてみてください！問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。かい□□□□ぐん□□げーむざい□□ヒント：この中に大金持ちが隠れています！答えを見る↓↓↓↓↓正解：ばつ正解は「ばつ」でした。▼解説それ