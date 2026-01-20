京都市動物園は２０日、昨年１２月に多摩動物公園から迎え入れたメスのサーバルの愛称公募を開始した。２月８日締め切りで、サーバル舎・展示室前に応募用紙、応募箱を設置する。１７日に、京都市動物園公式ホームページとＳＮＳで発表し、また、園内ポスターでもお知らせする。また、昨年１１月２４日に誕生した、ニシゴリラの赤ちゃんの愛称も募集する。こちらも２月８日締め切りで、ゴリラのおうち（屋外観覧エリア）に投票