◆大相撲▽初場所１０日目（２０日、両国国技館）関脇・高安（田子ノ浦）が、西前頭筆頭・義ノ富士（伊勢ケ浜）を突き出して、７勝３敗とした。「やりたいことができた。しっかり攻められて良かった」と振り返った。若手の義ノ富士を退け「気っぷのいい相撲を取る。相手の流れにならないように取った」と語った。優勝争いでは３敗でトップを１差で追う。残り５日間へ向けては「ベストを尽くして持てる力を出し切って、残り