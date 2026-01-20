元フジテレビでフリーの大島由香里アナウンサー（４１）が２０日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にＭＣとして生出演。筋肉の衰えを嘆く一幕があった。この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーで加齢による筋肉の衰えを嘆く読者への医師のアドバイスを記した記事が紹介されると「節々の痛みが次々と出てきて…」と同調した大島アナ。「今もちょっと首にロキソニンテープを貼ってるん