プロボクシングの元ＩＢＦ世界バンタム級王者・西田凌佑（２９）＝六島＝が２０日、自身のＸを更新し、１９日に第２子となる二女が誕生したことを発表した。西田は「１月１９日に第二子となる女の子が産まれました！！家族も増えて、頑張る気持ちがさらに高まりました！！試合まで残り２６日しっかり仕上げます」と報告。２月１５日に大阪・住吉スポーツセンターで控えるブライアン・バスケス（メキシコ）とのＩＢＦ世界スー