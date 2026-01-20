きょう20日は二十四節気の「大寒」です。きのう19日の暖かさから一変、この時期らしい寒さとなりました。 一方、各地で春の訪れを感じさせる光景も見られました。 20日の鹿児島県内は寒気が流れ込んだ影響で気温が上がらず、最高気温は鹿屋市輝北で12度、阿久根市で12.1度、鹿児島市で15.3度など、きのうより7度前後低くなりました。 気象台は19日、梅の開花を発表し、鹿児島市の吉野公園の梅の花も咲き始めていました。 （