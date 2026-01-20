元モーニング娘。でタレントの加護亜依（37）が、18日に公開された「トレイダーズ証券株式会社」の公式YouTubeチャンネル動画に出演。1カ月の支出を明かした。動画ではお笑いコンビ「ラランド」のニシダ、グラビアアイドルの榎原依那と共演。それぞれが1カ月の支出を公開し、専門家が分析した。加護が公開した1カ月の支出円グラフは食費40％、家賃30％、子供にかかる費用13％、交際費5％、美容代1％、タバコ1％。中学生と