富山湾の冬の王者、「寒ブリ」が不漁に見舞われています。一方、山口県では豊漁に。いったい何が起こっているのでしょうか？「復興の能登寒ブリや！日本一や！」北陸の冬の味覚「寒ブリ」。富山県では去年11月、富山湾の冬の王者「ひみ寒ぶり」の認定基準を「7キロ以上」から「8キロ以上」へ変更するなど、ブランド力を強化し、ブリの豊漁を心待ちにしていたのですが、先月までに氷見漁港で水揚げされたブリは、85トンと例年の4割