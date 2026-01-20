¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー 808¡ÊYAOYA¡Ë¤¬¡¢¤«¤ê¤æ¤·58¤Î³Ú¶Ê¤ò¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¡Ö¥¢¥ó¥Þー(808 ver.)¡×¤ò2·î2Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§Ayumu Imazu¤¬º£¥ê¥¢¥ë¤Ç¶¯¤¤ÍýÍ³ÆüÈæÃ«Ìî²»¤Ë¶Á¤¤¤¿»þÂå¤Î»Ï¤Þ¤ê――¡ØERA¡Ù¥Ä¥¢ー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ë Æ±³Ú¶Ê¤Ï¡¢808¼«¿È¤¬²Î»ì¤ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ë½ñ¤­²¼¤í¤·¡¢¥á¥í¥Ç¥£¤ò¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸¶¶Ê¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¹þ¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿·¤¿¤Ê