山形県では、２１日夕方から２５日頃にかけて、大雪による交通障害、建物や農業施設への被害、屋根からの落雪に注意・警戒してください。また、電線や樹木への着雪、なだれにも注意してください。 【画像】山形・全国の天気 ［気象概況］日本付近は、２５日頃にかけて、強い冬型の気圧配置が続く見込みです。特に、２１日夜から２２日にかけて、東北地方の上空約５０００メートルには氷点下４２度以下の強い寒気が流れ込む