ハンブレッダーズが、ニューアルバム『GALAXY DRIVE』（1月28日発売）のリリースに先駆け、収録曲「恋の段落」を1月21日0時に配信リリースする。 ■温かみのあるメロディと日常の風景を独自の視点で切り取った歌詞が印象的 「恋の段落」は、ムツムロ アキラ（Vo、Gu）が「とても大切な人の結婚式のため」に書き下ろしたというミドルテンポのバラードで、