20日は一年で最も寒いとされる「大寒」です。県内には強い寒気が流れ込み、21日以降、雪が降る見込みです。福山市の「めばえ幼稚園」で開かれたのは相撲大会。寒さに負けない体をつくろうと、毎年「大寒」の日に行い、今年で57回目です。各クラスの代表12人が手作りのまわしをつけ熱戦を繰り広げました。■優勝した女の子Ｑ優勝した感想は？「うれしいです」「応援してくれてありがとうございます」■男の子Ｑ相撲大会いかがでした