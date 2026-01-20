株式会社KADOKAWAはLivePocketを通じて、2月22日（日）にKADOKAWA富士見ビル1Fで福澤達哉さんによるバレーボールファン感謝トークショーを開催することを発表した。 トークショーには、ゲストで福澤さんと同級生の元女子バレーボール日本代表、木村沙織さんが出演する予定だ。日本代表への期待や、2人の現役時代のエピソードなど、バレーボールファン必見