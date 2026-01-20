松下奈緒主演のフジテレビ系ドラマ「夫に間違いありません」第３話が１９日に放送された。序盤、葛原紗春（桜井ユキ）が警察で、夫の失踪捜査が進まないことにいら立ち、警察官に「アンタさ！家族が行方不明になったらどんな気持ちか分かる？」と詰めた。警察署を出る際には、夫が着ていたバスケットボールチームのＴシャツを着た男性とすれ違い、後を追うも、別人と分かり落胆のため息を吐く場面も。ドラマ第１話の冒頭、男