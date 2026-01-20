黒岩祐治知事（資料写真）自民党の菅義偉元首相が政界引退を表明したことを受け、神奈川県の黒岩祐治知事は２０日の定例会見で、「一つの時代が終わった感じ。今の私があるのは菅元総理がいたからこそと強く思う。感謝しきれない」と所感を述べた。テレビ局のキャスター時代に菅氏と知り合った。２０１１年の知事選を巡り、当時自民県連会長だった菅氏から出馬の要請があった。「毎晩話してくださった。ずっとお断りをしていた