2026年が幕を開け、MLBのFA選手たちのなかでも、スターと呼ばれる選手たちの去就が次々に決まり始めた。レッドソックスからFAとなったアレックス・ブレグマン内野手がシカゴ・カブスと5年総額1億7500万ドル（約277億円）で契約したのを皮切りに、野手でナンバーワンの評価を得ていたカイル・タッカー外野手がロサンゼルス・ドジャースと契約した。驚かされたのは、その契約内容だ。ド軍が提示したのは4年総額で2億4000万ドル