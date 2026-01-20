1月18日、女優の山口智子が、バラエティ番組『日曜日の初耳学』（TBS系）に出演した。さまざまなトークを展開したが、番組内での振る舞いに困惑する視聴者もいたようだ。予備校講師でタレントの林修が、インタビュアーとしてさまざまな著名人を深掘りする同番組。山口は、1996年のドラマ『ロングバケーション』（フジテレビ系）終了後に抱えていた葛藤や、夫・唐沢寿明との関係などを語った。スタジオ登場時から、山口は終始、