1月19日、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』の第76話が放送された。作中で、俳優・吉沢亮演じる錦織友一が、パーティーシーンでみせた様子に、注目が集まっている。76話では、主人公・松野トキと、その夫であるレフカダ・ヘブンが、長らく書き続けていた「日本滞在記」を完成させたことを祝う記念パーティーを開催した。トキの家族や、ヘブンの同僚で友人である錦織も同席。パーティーでは西洋料理が振る舞われ、赤ワインで乾杯す