◆第２回小倉牝馬Ｓ・Ｇ３（１月２４日、小倉競馬場・芝２０００メートル）＝１月１９日ボンドガール（牝５歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ダイワメジャー）は２０日に死んだダイワメジャー産駒。直近は本来の力を発揮できないレースが続いているが、手塚貴久調教師は「美浦にいたときの追い切りの動きは良かった。今回は流れに乗った競馬をしてもいいかもしれませんね」と第１回の当レースを同着で制した丹内祐次騎手との新コンビに