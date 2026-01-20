筆者の話です。父が旅先に求める「魚の美味しさ」に、いつも首をかしげていました。けれど旅の途中で聞いた【ある一言】が、父の本音をそっと浮かび上がらせて──。 父の希望 家族旅行の行き先を決めるとき、父は必ず「魚が美味しいところがいい」と言います。瀬戸内海の島で育った私たちにとって、釣りたての魚はいつもの味。父も母も釣りが趣味で、夜釣りのあとは台所でさばくのが日常でした。 そんな家庭だったこともあり