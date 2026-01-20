◆大相撲▽初場所１０日目（２０日、両国国技館）西前頭１２枚目・阿炎（錣山）が、西前頭１６枚目・欧勝海（鳴戸）を突き落として、８勝２敗とした。「体当たりしていこうと思った。相手の腰も重くて、どうだったかわからないが、良かった」と振り返った。２敗対決を制し、昨年名古屋場所以来の勝ち越しに「素直にうれしいが、まだ終わっていない。きれいな相撲でなくても勝っていければいい。うれしい気持ちを抑えて、しっ